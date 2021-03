Marechaussee 101 keer opgeroepen wegens overlast in vliegtuigen

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol moest vorig jaar 101 keer in actie komen bij overlast en bij geweldsincidenten aan boord van vliegtuigen. Ondanks het feit dat er in 2020 veel minder gevlogen werd, is dit aantal ongeveer gelijk gebleven aan 2019 toen er 114 incidenten waren, aldus de marechaussee.