Cardiologie ziekenhuis Roermond getroffen door coronavirus

De verpleegafdeling cardiologie van het Laurentius ziekenhuis in Roermond is getroffen door het coronavirus. Het ziekenhuis ontdekte dinsdagmiddag dat er een Covid-19-uitbraak is. Vier patiënten en drie medewerkers zijn positief getest, maakte het ziekenhuis bekend. In verband met de uitbraak is de komende vijf dagen geen bezoek mogelijk op de verpleegafdeling.