Wethouder Utrecht: bouwen boven het spoor te duur en ingewikkeld

Utrecht schuift het bouwen boven de treinsporen naar de toekomst. De gemeente heeft samen met NS, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf een studie laten uitvoeren naar de kansen voor nieuwe bouwruimte. De verantwoordelijk wethouder concludeert nu dat het bouwen boven het spoor te ingewikkeld en te duur is. „Op langere termijn kan het interessant zijn om deze ambitie wel weer op te pakken”, stelt wethouder Eelco Eerenberg (Stationsgebied) in een brief aan de gemeenteraad.