Een vijfjarig kind is vrijdagavond in het Overijsselse Staphorst overleden door een aanrijding met een auto. De kleuter stepte rond 19.05 uur op de Geerligsland toen hij in botsing kwam met de wagen, zegt een woordvoerder van de politie. Reanimatiepogingen mochten niet baten, het kind is ter plekke gestorven.