Twee ouderen slachtoffer van ‘prikfraudeurs’

Een 90-jarige en 83-jarige vrouw uit het Zuid-Hollandse Heerjansdam zijn in januari en februari slachtoffer geworden van ‘prikfraudeurs’. Er kwamen mensen aan de deur die zich voordeden als medewerkers van de GGD die een coronavaccin kwamen toedienen. De vrouwen lieten hen binnen en hebben volgens de politie ‘een prik’ gevoeld. Of de vrouwen daadwerkelijk zijn geïnjecteerd en met welke stof dan, is volgens een politiewoordvoerster nog in onderzoek. Ze spreekt van „een bizarre zaak” omdat er niets is ontvreemd uit de woningen en er evenmin moest worden betaald voor de vaccinatie.