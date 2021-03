Nieuwe lesmiddelen voor stimuleren Limburgs dialect

Kinderdagverblijven en basisscholen in Limburg krijgen een extra stimulans om het eigen dialect spelenderwijs aan de kinderen bij te brengen. Dat gebeurt via nieuwe lesmiddelen, ontwikkeld aan de hand van een prijsvraag. Vrijdag maakte het Huis voor de Kunsten in Roermond de vier prijswinnaars bekend die projecten ontwikkelden om de kleintjes te helpen Limburgs te leren. Zij krijgen elk 12.500 euro om hun project te verwezenlijken.