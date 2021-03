Vorst deert eikenprocessierups niet, wel nieuwe vijand gevonden

De afgelopen vorstperiode heeft de ontwikkeling van de overlastgevende eikenprocessierups niet gedeerd. De eikenprocessierupsen maken het goed in hun eipakketjes. Dat blijkt uit een check van de conditie van eipakketjes uit verschillende regio’s door experts, meldt Nature Today. Opvallend is echter wel dat er een nieuwe natuurlijke vijand is gevonden van de overlastgevende rups: voor het eerst zijn sluipwesplarven in eitjes van eikenprocessierupsen in Nederland gevonden.