‘Hopelijk worden miljarden aan spaargeld straks weer uitgegeven’

De miljarden euro’s die Nederlanders tijdens de coronapandemie hebben opgepot worden straks hopelijk ook weer uitgegeven in winkels en cafés. Die wens sprak CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra uit in gesprek met ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Hoekstra was na VVD-leider Mark Rutte en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag de derde politicus die aanschoof voor een verkiezingsgesprek met ondernemers.