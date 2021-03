Rechtbank hoort kroongetuige in moordzaak advocaat Wiersum

De rechtbank in Amsterdam zal Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, horen over een ruzie die hij zou hebben gehad met zijn advocaat Derk Wiersum, een dag voordat Wiersum werd doodgeschoten. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten, tijdens een tussentijdse zitting in de moordzaak.