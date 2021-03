Abdelkader Benali brengt voordracht 4 mei uit als boek

Schrijver Abdelkader Benali brengt de voordracht die hij op 4 mei in De Nieuwe Kerk in Amsterdam zou houden uit als boek. De voordracht van Benali gaat niet door, nadat er veel ophef ontstond over ongelukkige uitlatingen die hij meer dan tien jaar geleden deed over Joden. Benali trok zich na enkele dagen zelf terug als spreker. In zijn plaats spreekt nu Roxane van Iperen voorafgaand aan de Dodenherdenking op de Dam.