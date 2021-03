Enkele tientallen winkeliers Klazienaveen openen deuren

Enkele tientallen winkeliers in het Drentse Klazienaveen hebben dinsdagochtend hun winkels geopend uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Onder andere modewinkels, een sportwinkel en de lokale Bruna zijn geopend. De Hema blijft echter gesloten. Er is een gemengd beeld van open en gesloten winkels te zien in de Langestraat en de omliggende winkelstraten.