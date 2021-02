De Jonge over terrassen: ruimte voor versoepelingen is even op

In elk geval de komende weken zullen de terrassen van restaurants en café’s nog niet open kunnen, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Het kabinet heeft ervoor gekozen een paar sectoren wat meer ademruimte te geven, maar het kabinet ziet voorlopig geen ruimte meer om de regels verder los te laten, zegt de bewindsman. „Laten we nou verstandig zijn. Behoedzaam, stap voor stap. Maar niet onverhoeds en de snelste route terug naar af kiezen. Dat is onverstandig.”