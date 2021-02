Nederlandse uitvinding effectief in bestrijden van malaria

Een Nederlandse uitvinding blijkt het risico op malaria bij kinderen flink te kunnen verminderen. Het gaat om een speciale ventilatiebuis voor woningen, met daarin een horrengaas doordrenkt met insecticiden. Deze zogenoemde EaveTubes zijn in staat de verspreiding van malaria onder mensen met tientallen procenten te verminderen. Dat staat in een publicatie van vrijdag in het medische vakblad The Lancet.