Rutte: te vroeg voor coronapaspoort maar niet tegen

Premier Mark Rutte vindt het nog te vroeg voor besluiten over een coronapaspoort. Maar Nederland heeft in principe geen bezwaar tegen een inentingsbewijs waarmee reizen of andere uitjes weer zouden kunnen, zei hij na afloop van overleg per videoverbinding met zijn EU-collega’s over de coronapandemie. Volgens de demissionair minister-president is een dergelijk certificaat niet politiek maar technisch het grootste probleem.