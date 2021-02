Staatsbegrafenis voor ambassadeur Italië na dodelijke hinderlaag

De gedode Italiaanse ambassadeur Luca Attanasio en zijn lijfwacht hebben donderdag een staatsbegrafenis gekregen in Rome. De mannen kwamen om het leven nadat hun konvooi in een hinderlaag was gereden in de Democratische Republiek Congo. Premier Mario Draghi en meerdere ministers waren aanwezig bij de plechtigheid in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen en van de Martelaren.