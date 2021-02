Afsluitdijk krijgt eigen ”kliffenflora” terug

De Afsluitdijk krijgt na de renovatie zo veel mogelijk ”kliffenflora” terug. Medewerkers van stichting Floron, kennisinstituut van de verspreiding van wilde planten in Nederland, verzamelen zaden van unieke kustplanten op de Afsluitdijk. Als de dijkversterking klaar is, worden de zaden teruggeplaatst in speciale betonblokken, aldus Floron dinsdag op website Nature Today.