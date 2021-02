OM onderschept ruim 1500 kilo heroïne in Rotterdamse haven

Opsporingsdiensten hebben in de Rotterdamse haven ruim 1500 kilo heroïne onderschept. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om de grootste onderschepping van heroïne ooit in Nederland. De partij heeft een straatwaarde van ongeveer 45 miljoen euro, aldus het OM. In het onderzoek zijn tot dusver vijf verdachten aangehouden.