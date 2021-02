‘Testen niet alleen voor opsporen corona, ook voor meer vrijheid’

Over enkele maanden moeten er dagelijks 400.000 tests beschikbaar zijn om mensen een testbewijs te geven op de app ‘CoronaCheck’, dat schrijft De Telegraaf, die een interview heeft gehad met coronaminister Hugo de Jonge. „De app is zo goed als klaar. Het is helemaal nieuw. Daar is al een tijdje aan gewerkt”, zo zegt hij. „We willen testen niet meer alleen gebruiken voor het opsporen en traceren van corona, maar juist ook voor het weer veiliger mogelijk maken van het sociale leven, van werk en het onderwijs”, citeert de krant de minister.