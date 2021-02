Universiteiten blij met steun, maar structureel is meer nodig

De Nederlandse universiteiten zijn positief over de maatregelen van het kabinet om het onderwijs en welzijn van studenten te verbeteren. „We zijn blij dat er nu financiële hulp wordt geboden om studenten en medewerkers op een goede manier te ondersteunen in deze lastige periode. Corona heeft er in het academisch onderwijs, zoals eigenlijk overal in de samenleving, enorm ingehakt”, zegt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten.