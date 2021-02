De politie heeft dinsdag een 32-jarige en 33-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de explosie in Deventer op nieuwjaarsdag. Beide mannen uit Deventer worden op het politiebureau verhoord. Eerder was er al een 33-jarige verdachte aangehouden. Het is nog onbekend wat precies de rol van de verdachten bij de ontploffing is.