Onvermijdelijk het mes erin bij Volkswagen

De havenstad is bij reformatorische christenen vooral bekend als toevluchtsoord tijdens de Tachtigjarige Oorlog voor protestanten die de Spaanse vervolging in Nederland ontvluchtten.

Anno 2025 weten liefhebbers van Duitse auto’s dat Emden een van de veertien productielocaties van Volkswagen is. De modellen ID7 en ID4 rollen er van de productieband.

Voor de Volkswagen Group is Emden de centrale plek vanwaar nieuwe auto’s verscheept worden naar andere continenten. Dat zijn ook Audi’s en Porsches, want die merken zijn ook onderdeel van de groep.

Vorig jaar reden er in Emden ruim 1,2 miljoen voertuigen autotransportschepen op. In totaal deden 605 van zulke schepen Emden aan. Zij voeren naar twintig havens in dertien verschillende landen.

Hoe groot de aantallen ook lijken, het zijn er vele malen minder dan in 2023. In dat jaar produceerde de Volkswagen Group nog zo’n 1,9 miljoen auto’s in Duitsland. Vorig jaar waren dat er 734.000 minder.

De oorzaak moet vooral in China gezocht worden. Daar verkoopt Volkswagen veel minder auto’s. Bovendien produceert het land steeds meer elektrische voertuigen die wereldwijd de concurrentie aangaan met de Volkswagen en Audi’s. De markt voor de elektrisch aangedreven modellen is bovendien een zeer onzekere. Voor het eerst in de geschiedenis moeten er Duitse autofabrieken sluiten.

Aan het einde van dit jaar gaat de fabriek in Dresden dicht. Daar bouwt Volkswagen nu nog in kleine aantallen de elektrische ID3, maar de in 2002 geopende hypermoderne autofabriek sluit aan het einde van dit jaar de deuren weer.

In heel Duitsland verdwijnen er in totaal zo’n 35.000 banen bij Volkswagen, een broodnodige jaarlijkse besparing van 1,5 miljard euro. Of het genoeg is om het tij bij Volkswagen te keren, zal de toekomst uitwijzen.