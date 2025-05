Jongere soms meer dan helft inkomen kwijt aan huur

Dat het al jarenlang lastig is om aan woonruimte te komen, zal niemand zijn ontgaan. Potentiële kopers, maar zeker ook mensen die willen huren, ervaren dat als buitengewoon lastig.

Als ze er, soms na lang zoeken, in slagen om een appartement of rijtjeshuis te huren, zijn ze echter niet uit de problemen. Vaak krijgen ze onmiddellijk te maken met een nieuwe uitdaging: hoe breng ik de maandlasten op?

Salaris

Voor jongeren is dat vaak lastiger dan voor ouderen. Ze verdienen over het algemeen nog geen hoog salaris, waardoor ze relatief weinig geld aan wonen kunnen besteden.

In principe komen ze in veel gevallen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Alleen: daar zijn er niet zo veel van. Van alle jongeren tot 34 jaar die zelfstandig wonen, woonde vorig jaar 38 procent in een private huurwoning. Dat was in 2015 nog 24 procent. Van deze groep woont nu een kwart in een woning van een corporatie. Dat was in 2015 nog meer dan een derde.

Omdat een koophuis voor deze jongeren meestal helemaal niet bereikbaar is, blijft vaak alleen het huren in de private sector over. Daarbij moeten jonge woningzoekenden flink in de buidel tasten, blijkt uit onderzoek van ING, dat donderdag werd gepubliceerd.

Huurbaas

Gemiddeld gaven jongeren vorig jaar 1185 euro per maand uit aan een zelfstandige private huurwoning. Dat is 46 procent van hun netto-inkomen. Er zijn uitschieters. In bepaalde gevallen gaat meer dan 60 procent van het ontvangen salaris naar de huurbaas. Dat is veel meer dan tien jaar geleden. In 2015 ging nog 39 procent van het inkomen naar de huurwoning.

„Jonge huishoudens komen steeds vaker in de duurdere private huursector terecht omdat de alternatieven steeds schaarser worden, zowel in de koopmarkt als de sociale huursector”, zegt Sander Burgers, huizenmarkteconoom bij ING tegen dagblad De Telegraaf.

Volgens hem is de kans op een sociale huurwoning in de afgelopen jaren steeds kleiner geworden, omdat er heel weinig van dit soort huizen bijkomen. Sinds 2015 is het aantal corporatiewoningen slechts met 0,7 procent gegroeid.

„Jonge huishoudens komen steeds vaker in de duurdere private huursector terecht” Sander Burgers, huizenmarkteconoom ING

Recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt dat. De wooncorporaties hebben beloofd jaarlijks 30.000 woningen te bouwen. Dat werden er in 2024 echter nog geen 18.000. Per saldo, na aftrek van sloop en verkoop, voegden de corporaties slechts 8400 woningen toe.

Toekomst

Waarom wordt het huren van woonruimte zo duur? Het belangrijkste antwoord op die vraag: doordat er steeds minder huurhuizen beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2025 is het aantal beschikbare huurwoningen met ruim 35 procent gedaald ten opzicht van een jaar eerder, berichtte woningplatform Pararius in april.

En ja, dat had grote gevolgen voor de huurprijzen. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter, per maand, is in een jaar tijd met 9,6 procent gestegen. Aangezien maar weinig jongeren hun inkomen in diezelfde periode even snel zagen toenemen, betekent dit een forse stijging van hun woonlasten.

Burgers, van ING, is niet optimistisch als hij kijkt naar de toekomst. „Het aantal jongeren dat in aanmerking komt voor een sociaal huurhuis stijgt, maar de kans dat ze zo’n woning kunnen bemachtigen neemt alleen maar af. Er zullen niet plotseling heel veel van dat soort huizen bijkomen.”