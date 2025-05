Volgens het ministerie van Defensie in Moskou zijn 270 krijgsgevangenen en 120 burgers overgedragen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde dat de ruil is begonnen.

Het is de bedoeling dat de uitwisseling van 2000 gevangenen, duizend uit ieder land, komend weekend wordt voortgezet, zei Zelensky op Telegram. „Het is heel belangrijk om iedereen die gevangen zit terug te brengen. We gaan door met ons diplomatieke werk om dergelijke stappen mogelijk te maken.”

Rusland en Oekraïne kwamen vorige week tijdens overleg in het Turkse Istanbul overeen om gevangenen te ruilen, de enige concrete stap naar vrede na hun eerste directe gesprekken in meer dan drie jaar. Moskou ging niet akkoord met een staakt-het-vuren dat door de Amerikaanse president Donald Trump was voorgesteld.

Bij de burgers die Oekraïne vrijlaat gaat het om inwoners uit delen van de Russische regio Koersk die vorig jaar door de Oekraïense strijdkrachten werden veroverd. Oekraïne en Rusland wisselden sinds de Russische invasie in februari 2022 meermaals gevangenen uit, maar in kleinere omvang.