Beroemde Braziliaanse fotograaf Salgado overleden

Salgado woonde sinds 1973 in Parijs. In dat jaar verruilde hij ook zijn bestaan als econoom voor dat van freelancefotograaf. Hij werkte eerst voor het bureau Sygma in Parijs en daarna ook voor onder meer Gamma en Magnum. Hij was marxist en is vooral vermaard door zijn fotodocumentaires met als onderwerpen slechte arbeidsomstandigheden, armoede, politieke vervolging en het lot van migranten. Hij was ook actief met zijn camera voor natuurbehoud.

Hij werkte samen met onder meer UNICEF, Amnesty International en Artsen zonder Grenzen. Hij stelde de organisaties foto’s beschikbaar voor campagnes.