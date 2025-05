Aanklagers eisen 20 jaar tegen Franse arts om kindermisbruik

De strafzaak in het zuiden van Bretagne heeft heel het land geschokt. Dat komt mede omdat Le Scouarnec in 2005 al tot een voorwaardelijke celstraf werd veroordeeld wegens het bezit van kinderporno. Le Scouarnec kon na dat vonnis ongestoord doorgaan met het verkrachten en misbruiken van kinderen, zo stelt justitie nu. Het proces gaat over de 299 zaken, inclusief 111 verkrachtingen. Justitie neemt aan dat er meer slachtoffers zijn, maar is alvast dit proces begonnen. De uitspraak wordt 28 mei verwacht.