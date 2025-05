Bemiddelaar Oman meldt einde overlegronde Iran en VS in Rome

De onderhandelingen zijn na ongeveer drie uur afgesloten met „enige, maar niet beslissende vooruitgang”, meldde de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken Badr al-Busaidi op X. „We hopen de resterende kwesties in de komende dagen op te helderen, zodat we verder kunnen gaan in de richting van het gemeenschappelijke doel om een duurzame en eervolle overeenkomst te bereiken.”

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi ziet kans op vooruitgang in de nucleaire onderhandelingen met de VS. Hij stelt dat de gesprekken „gecompliceerd” verlopen en dat er meer ontmoetingen nodig zijn. Bemiddelaar Oman zou meerdere voorstellen hebben gedaan.

De VS eisten onlangs dat de Iraanse regering volledig stopt met uraniumverrijking, wat Washington ziet als een noodzakelijke maatregel om de permanente ontwikkeling van kernwapens door Iran te voorkomen.

Teheran is bereid om zijn nucleaire programma, dat naar eigen zeggen volledig voor niet-militair gebruik is, opnieuw te beperken en strengere controles toe te staan. Deskundigen zien dit centrale twistpunt als de beslissende vraag of de besprekingen zullen mislukken of slagen.