Politie bekijkt of interview aanleiding mishandeling Beerta was

De man had in een interview met Hart van Nederland van SBS6 gezegd dat zijn vriendin zondagavond was gebeld door de vader van Jeffrey en Emma. In dit gesprek zou de vader van de kinderen hebben gezegd dat de kinderen „oké” waren. „We onderzoeken of er een directe relatie is tussen de mishandeling en een interview dat de man heeft gegeven”, vertelt een politiewoordvoerder.

Inmiddels is bekendgemaakt dat de auto met de kinderen en hun vader al op zaterdag een kwartier na de ontvoering te water raakte, dat was rond 15.45 uur.