Het slachtoffer werkte pas enkele weken als stagiair in het restaurant. Hij verkeerde een tijd in levensgevaar en verloor beide benen. De dertiger keert binnenkort terug naar huis in het Verenigd Koninkrijk. Of hij aanwezig zal zijn bij de rechtszaken tegen Bril, is niet duidelijk.

Bril had 1,67 promille alcohol in zijn bloed tijdens de aanrijding, wat overeenkomt met zeker acht glazen alcohol. Volgens het Belgische OM probeerde Bril weg te rijden na de aanrijding en lichtte hij de hulpdiensten niet direct in dat hij over het slachtoffer heen was gereden. Hem wacht zowel een strafproces als een civiele zaak over een schadevergoeding.