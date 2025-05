Collaboratie-verwijt in column NRC gaat Van der Plas ‘te ver’

BBB-leider Caroline van der Plas vindt het „te ver” gaan dat haar partij in een column in NRC met collaborateurs wordt vergeleken. In een opiniestuk in dezelfde krant stelt ze vrijdag dat ze kritiek kan verdragen, maar dat „de grens van kritiek is bereikt”. Ze noemt het „verbijsterend dat zo’n woord achteloos in de krant wordt geslingerd”.