Oekraïense vluchtelingen opgevangen tegenover Tweede Kamer

Den Haag vangt momenteel ruim 1500 vluchtelingen uit Oekraïne op in gemeentelijke locaties. Eind dit jaar moeten er ongeveer 2000 plekken beschikbaar zijn. Daarom zoekt de gemeente nieuwe opvanglocaties. In een voormalig verpleeghuis zitten nu ongeveer driehonderd mensen. Den Haag wil dit uitbreiden naar 550, en de opvang verlengen tot 2030. Het gebouw Arendsdorp is eigendom van een bedrijf van prins Bernhard jr.

Naast de 1500 Oekraïners in Haagse gemeentelijke locaties zijn er ook ongeveer 2000 mensen uit Oekraïne in particuliere opvang in Den Haag. Zij hebben bijvoorbeeld onderdak gekregen bij vrienden of familieleden.