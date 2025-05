Schoof: moeilijk om tot politiek gedragen stikstofplan te komen

Schoof zegt dat hij het probleem „in eerste instantie had onderschat.” In de praktijk dacht hij dat de vele adviezen die er lagen, een goede basis waren voor een besluit. „Maar het is echt een weerbarstige werkelijkheid. Ben ik dan nu trots op wat er ligt? Nee, ik had veel liever een ander resultaat gehad. Maar dit was waar we met elkaar konden komen.”

Als de voorzitter van de ministeriële commissie die op zoek is naar een uitweg in de stikstofcrisis kwam Schoof tot de conclusie dat het nog jaren duurt voordat de benodigde vermindering van stikstof behaald is. „We zijn er echt nog niet, dat is volstrekt helder.” Wel benadrukte hij dat met het huidige plan „een eerste stap” is gezet om weer vergunningen te kunnen verlenen.

Eline Vedder (CDA) hield de premier voor dat het niet mogelijk is om „met tegenstrijdige belangen iedereen tevreden te stellen”. Schoof erkende dat „het ook mogelijk is dat niet alle bewindslieden blij waren met het startpakket”. En ook bij de verdere stikstofplannen snapt hij dat pijnlijke keuzes onvermijdelijk zijn. „Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat die pijn ook geaccepteerd wordt.”

Vedder heeft er geen vertrouwen in dat dat Schoof gaat lukken. Het kabinet werkt volgens de premier „snoeihard” aan het verder uitwerken van de plannen. Daarvoor wil hij zowel politiek als maatschappelijk draagvlak creëren. Tot nu toe klinkt er vooral kritiek uit zowel Kamer als maatschappij.