Inspectie ziet grote veiligheidsrisico’s bij jeugdhulp Alphen

De verantwoordelijkheid voor ruim 2000 jongeren werd begin vorig jaar bij Jeugdhulplooptdoor neergelegd. De jongeren zouden in de praktijk hulp krijgen van externe organisaties, maar het inspectierapport maakt duidelijk dat het overzicht daarop compleet ontbreekt. „Zo is niet duidelijk hoe het met de jeugdige en het gezin gaat en in sommige gevallen is zelfs onduidelijk waar een jeugdige verblijft”, klinkt het. Over geen enkel punt is de IGJ tevreden.

De gemeente is volgens de inspectie ook „niet transparant” geweest. „De gemeente zou geen zorgen hebben over de kwaliteit van Jeugdhulplooptdoor, maar uit het onderzoek blijkt dat de directeur en de toenmalig wethouder Sociaal Domein op de hoogte waren van de zorgen over de kwaliteit van de jeugdhulp en dat dit niet heeft geleid tot effectieve verbeteringen.”

Inmiddels heeft een andere wethouder de leiding over de jeugdhulp overgenomen. Die heeft zich volgens de IGJ wel „open en transparant” opgesteld. De gemeente heeft in een reactie aan de inspectie laten weten zich te „herkennen” in de bevindingen en beterschap beloofd. „We zetten ons hier volledig voor in, in het belang van de jeugdigen en hun ouders/verzorgers”, aldus de gemeente.