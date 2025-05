Concertgebouworkest: geen meldingen van wangedrag Van Zweden

Van Zweden was van 1979 tot 1995 de eerste concertmeester van het Concertgebouworkest. Tegenwoordig is hij daar gemiddeld één week per seizoen gastdirigent. „We zijn uiteraard geschrokken van deze berichtgeving”, meldt de zegsman van het Amsterdamse orkest. „Het is wat vroeg om te reageren, omdat we de uitzending nog niet hebben kunnen zien.”

Van 2005 tot 2011 was Van Zweden chef-dirigent bij het Radio Filharmonisch Orkest. Daarna deed hij er diverse projecten, de laatste keer was afgelopen september.

De violist en chef-dirigent liet zelf donderdag ook weten dat hij de uitzending nog niet heeft gezien. Wel is hij „geschrokken van alle aantijgingen”. Pointer sprak met meer dan vijftig musici en andere ingewijden uit orkesten die Van Zweden de afgelopen 25 jaar dirigeerde.