Frankrijk scherpt beveiliging Joodse locaties aan na schietpartij

Minister Retailleau van Binnenlandse Zaken heeft verzocht om „zichtbare en afschrikkende” veiligheidsmaatregelen. Het is de bedoeling dat agenten patrouilles uitvoeren bij onder meer synagogen, scholen, winkels en evenementen. Retailleau vraagt ook om ondersteuning van militaire eenheden die locaties beschermen tegen mogelijke terroristische aanslagen.

President Emmanuel Macron heeft zijn medeleven betuigd aan zijn Israëlische ambtgenoot. Minister Jean-Noël Barrot van Buitenlandse Zaken sprak op X van een „afschuwelijke daad van antisemitische barbaarsheid” en voegde eraan toe dat „niets zulk geweld kan rechtvaardigen”.

Frankrijk huisvest een van de grootste Joodse gemeenschappen ter wereld en de grootste in Europa. In het land vinden sinds 7 oktober 2023, toen de oorlog in Gaza uitbrak, meer antisemitische aanvallen plaats.