Onderzoek in brand steken Israëlische vlag bij Rotterdams protest

Het protest met een paar honderd deelnemers bij het stadhuis op de Coolsingel verliep lange tijd vreedzaam. De politie greep in toen demonstranten tijdens de mars de tram en het verkeer op een kruispunt blokkeerden. Ook zou een ambulance, bezig met een spoedrit, gehinderd zijn. Na enig geduw en getrek verlieten de demonstranten het kruispunt. Er is niemand aangehouden.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat het in Nederland in principe is toegestaan een vlag te verbranden, maar alleen als daarbij geen overtredingen of misdrijven worden gepleegd. Het OM heeft het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) om verduidelijking gevraagd. Die bevestigt dat het in principe niet verboden is om een vlag van een land in brand te steken en dat er bij het in brand steken van een vlag geen sprake is van discriminatie of groepsbelediging.