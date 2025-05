Politie voorkomt geweld tegen verdachte in rechtszaal Utrecht

In een zaal van de rechtbank in Utrecht heeft donderdag een schermutseling plaatsgevonden, waarbij twee mannen uit het publiek het hadden voorzien op Mohamed B. (22). De parketpolitie kon beiden tijdig in bedwang krijgen. B. wordt onder meer verdacht van het vernielen van 117 graven, met terroristisch motief, op de Utrechtse begraafplaats Daelwijck.