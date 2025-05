Amsterdam investeert ondanks krapte in jeugd, sport en wonen

Volgens Van Buren is de hoofdstad financieel gezond, maar moet het college door de rijksbezuinigingen en een tegenvaller vanuit het gemeentefonds „scherpe keuzes maken” en kunnen alleen de „meest noodzakelijke investeringen” worden gedaan. Op de begroting van 2025 reserveerde de gemeente 100 miljoen euro om tegenvallers vanuit het Rijk op te vangen. Daarvan is nog 10 miljoen over, zo blijkt donderdag.

Een andere kabinetsbezuiniging die Amsterdam raakt, is de grote bezuiniging op onderwijs, aldus Van Buren. „Dit dwingt het college tot pijnlijke keuzes, waardoor bijvoorbeeld straks niet alle kinderen op hun tweede naar de voorschool kunnen. Het college maakt een uitzondering voor kinderen met kans op een ontwikkelachterstand.”

Het college wil bij de komende begroting lastenverhogingen voorkomen en tegelijkertijd het nieuwe college in 2026 niet met tekorten opzadelen. Om dat te bereiken, moeten de kosten van de ambtelijke organisatie omlaag. Hoe dat er precies uit komt te zien, wordt in september bekendgemaakt.

Ook komt het stadsbestuur dan met een plan om „de gemeente rechtvaardiger en betrouwbaarder te maken” en „besluitvorming en uitvoering effectiever te laten verlopen”. Dat moet het vertrouwen van Amsterdammers in de gemeente vergroten.

De voorjaarsnota wordt op 10 juli besproken in de gemeenteraad.