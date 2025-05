Honderden kopers en verkopers op illegale marktplaatsen opgepakt

Bij Operatie RapTor werd volgens de Europese politiedienst Europol 184 miljoen euro aan contant en virtueel geld in beslag genomen. Ook vonden rechercheurs ruim 2000 kilo drugs, meer dan 180 wapens, ruim 12.500 namaakproducten en ruim 4000 kilo illegale tabak.

De verdachten zouden hebben gehandeld via marktplaatsen op het darkweb, een afgeschermd deel van internet dat alleen met speciale Tor-software te bereiken is. Ze maakten onder meer gebruik van de diensten Nemesis, Tor2Door, Bohemia/Cannabia en Kingdom Markets, die eerder uit de lucht zijn gehaald. Europol noemt de actie „een duidelijk signaal naar criminelen die zich verschuilen achter de illusie dat ze anoniem zijn”.

In de Verenigde Staten werden 130 mensen gearresteerd, in Duitsland 42, in het Verenigd Koninkrijk 37 en in Frankrijk 29. Verder waren er arrestaties in Zuid-Korea (19), Oostenrijk (4), Brazilië (3), Zwitserland en Spanje (beide 1).

Twee jaar geleden was er een vergelijkbare internationale actie, Operatie SpecTor. Daarbij werd de ondergrondse onlinemarktplaats Monopoly Market uit de lucht gehaald. Wereldwijd waren er 288 arrestaties, waaronder tien in Nederland.