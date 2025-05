Erdogan: opheffing SDF-militie moet prioriteit zijn voor Syrië

De SDF heeft gevochten tegen terreurgroep Islamitische Staat en bewaakt al jaren detentiecentra met IS-gevangenen. De groep werkt samen met de VS, maar wordt door Turkije gezien als terreurorganisatie. Dat buurland van Syrië heeft al decennia te maken met gewapend verzet door de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die zich deze maand bereid toonde zichzelf op te heffen.

In Syrië sloot de SDF in maart een deal om op te gaan in de nieuwe overheid. Erdogan zei dat zijn land de uitvoering nauwlettend volgt. Turkije heeft met de Verenigde Staten, Syrië en Irak een comité gevormd om te overleggen over het lot van de IS-gedetineerden, zei Erdogan tijdens een vliegreis tegen journalisten.