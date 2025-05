AkzoNobel wil verffabriek in Wapenveld sluiten

AkzoNobel gaat in gesprek met de ondernemingsraden en vakbonden over de voorgenomen sluitingen. Afhankelijk daarvan beslist het bedrijf over de precieze gevolgen voor het personeel, laat een woordvoerder weten. Hij voegt eraan toe dat AkzoNobel medewerkers indien nodig „actief zal ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan”.

In Wapenveld werken 143 medewerkers voor AkzoNobel in een fabriek voor decoratieve verf en coatings. De vestiging in Machelen heeft 133 medewerkers en maakt decoratieve verf. Het is nog onbekend wanneer de fabrieken sluiten.

AkzoNobel wil efficiënter werken en inspelen op „veranderingen in de vraag op de markt”, zegt de woordvoerder. „Je hebt investeringen nodig om te moderniseren. Daarbij kijk je ook naar het potentieel van de site en het verplaatsen van productie”, stelt hij.

Daarbij mikt het concern op de overplaatsing van productie naar Spanje, Polen en Estland. Schaalvoordelen moeten zorgen voor lagere kosten en slimmer gebruik van het industriële netwerk, meldt AkzoNobel.