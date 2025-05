Zeven arrestaties in internationaal onderzoek naar drugslijn

Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en de Engelse North West Regional Crime Unit. Dat richt zich op een drugslijn van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij vermoedelijk wordt gehandeld in cocaïne en heroïne.

In Merseyside in het Verenigd Koninkrijk is dinsdag een busje onderschept met een grote hoeveelheid verdovende middelen. Het gaat vermoedelijk om cocaïne. Twee mensen zijn daar opgepakt.

Tegelijk zijn in Nederland in het midden van het land allerlei locaties doorzocht. Daarbij zijn vijf mensen aangehouden. Het gaat om twee mannen (42 en 54 jaar) uit het Verenigd Koninkrijk en drie Nederlanders, uit Loosdrecht (58 jaar), Lelystad (46) en Hilversum (53). Deze vijf zitten vast en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.