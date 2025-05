President Zuid-Afrika in z’n nopjes na ontmoeting met Trump

Trump ontving Ramaphosa woensdag in het Witte Huis en liet daarbij oude beelden vertonen van onder meer de extreemlinkse Zuid-Afrikaanse politicus Julius Malema die zingt: ”Kill the Boer, kill the farmer” en ”we snijden de kelen van de witten door en schieten om te doden”. Ook ex-president Jacob Zuma kwam zingend in beeld met de dreiging dat „witte mensen door machinegeweren kunnen worden gedood”.

„Hebben ze u gezegd waar dit is? Ik zou graag willen weten waar dit is, want ik heb dit nog nooit gezien” Cyril Ramaphosa, president Zuid-Afrika

Ramaphosa reageerde niet tijdens het bekijken van de beelden. „Hebben ze u gezegd waar dit is? Ik zou graag willen weten waar dit is, want ik heb dit nog nooit gezien”, zei hij daarna. De president zei te willen achterhalen wat de locatie is. Trump antwoordde dat de beelden in Zuid-Afrika zijn gemaakt. Hij gaf Ramaphosa ook uitgeprinte artikelen over wat volgens hem recente moorden op witte Zuid-Afrikanen waren.

Trump en zijn in Zuid-Afrika geboren adviseur Elon Musk beschuldigen Zuid-Afrikaanse machthebbers er geregeld van de witte bevolking te willen uitroeien. Ramaphosa bestrijdt dat en bleef kalm. Hij zei ook schertsend dat hij Trump helaas geen vliegtuig cadeau kan doen. Trump kreeg onlangs een vliegtuig van Qatar.

Ramaphosa wees erop dat zijn land arm is en dat waar armoede heerst veel criminaliteit is. In Zuid-Afrika worden gemiddeld circa 75 moorden per dag gepleegd. Verreweg de meeste slachtoffers zijn jong en zwart. Boerenorganisaties schatten het aantal moorden op boerenbedrijven op vijftig per jaar en het gaat daarbij om slachtoffers van verschillende bevolkingsgroepen.

Israël

Ramaphosa beklemtoonde na afloop „heel goede gesprekken” te hebben gevoerd met Trump. Zo spraken ze volgens hem over de invoerrechten van Trump, Amerikaanse investeringen, waardevolle delfstoffen in Zuid-Afrika en de komende top van de G20 in Zuid-Afrika. Ramaphosa verwacht dat Trump komt.

Volgens Ramaphosa is niet gesproken over de klacht die zijn land indiende bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag tegen Israël over vermeende genocide in de Gazastrook. Trump is geïrriteerd over de Zuid-Afrikaanse procedure. Ramaphosa zei dat evenmin is gesproken over Starlink. Musk claimt dat hij in Zuid-Afrika niet kan ondernemen door racistische wetten over eigendom van zwarten van ondernemingen.

Musk was wel aanwezig bij de lunch. De Zuid-Afrikaanse regering overweegt naar verluidt het Starlink mogelijk te maken in Zuid-Afrika actief te worden.