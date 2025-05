EasyJet lijdt meer verlies, maar optimistisch over zomerseizoen

De totale omzet, die naast de opbrengsten uit vliegtickets ook bestaat uit pakketreizen en bagagetoeslagen, steeg het afgelopen halfjaar met 8 procent tot ruim 3,5 miljard Britse pond (omgerekend bijna 4,2 miljard euro). EasyJet gaf echter meer uit dan er binnenkwam, waardoor onder de streep een verlies van 297 miljoen pond overbleef. Een jaar eerder noteerde de luchtvaartmaatschappij nog een verlies van 257 miljoen pond.

EasyJet gaat echter uit van winstgroei voor het hele boekjaar dat loopt tot eind september. „Onze focus ligt op het opnieuw realiseren van een recordzomer, waarin we sterke winstgroei verwachten en verdere stappen zetten richting ons doel: het structureel genereren van meer dan 1 miljard pond winst voor belastingen per jaar”, zei topman Kenton Jarvis in een toelichting op de resultaten. Over het vorige boekjaar kwam die winst nog uit op ruim 600 miljoen pond.

EasyJet vervoerde het afgelopen halfjaar 39,5 miljoen passagiers aan boord van zijn vliegtuigen. Dat zijn 8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook het aantal klanten van pakketreizen steeg flink en kwam boven een miljoen uit.