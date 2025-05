Steekproef: helft potentiële SGP-kiezers positief over vrouw op kieslijst

De lokale afdeling van de partij in Vlissingen heeft een motie klaarliggen voor het SGP-congres aankomend weekend. Daarin staat het voorstel om het beginselenprogramma zo aan te passen dat een vrouw zelf de afweging maakt of haar politieke of bestuurlijke functie „passend” is en dat doet „met inachtneming van haar door God gegeven plaats”. Het partijbestuur heeft het voorstel afgeraden.

De SGP zou echter geen kiezers verliezen als de motie toch wordt aangenomen, blijkt uit het onderzoek van ND en Ipsos. Het aantal stemmers zou zelfs iets kunnen toenemen: ongeveer een kwart procent van de kiezers die overweegt op de SGP te stemmen, maar dat nu niet doet, is daar eerder toe geneigd als de partij vrouwen op de lijst zet.

De SGP heeft op gemeentelijk niveau een aantal vrouwen met een politieke functie, in 2020 trad de eerste vrouwelijke wethouder namens de SGP aan. Op de landelijke lijst stond nog nooit een vrouw namens de SGP.

Aan het onderzoek van ND en Ipsos werkten 186 potentiële SGP-kiezers mee. Dat is een vrij kleine steekproef en daarom kunnen de werkelijke percentages als alle potentiële SGP-kiezers waren ondervraagd een stuk hoger of lager uitpakken. Maar ook als hier rekening mee wordt gehouden, pakt het percentage voorstanders van de motie hoger uit dan de tegenstanders.