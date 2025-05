Milieuorganisaties kondigen groot aantal nieuwe stikstofzaken aan

Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu zeggen op korte termijn veel nieuwe zaken te beginnen over de stikstofuitstoot van „megastallen, piekbelasters en PAS-melders”. Ze hadden landbouwminister Femke Wiersma (BBB) voorgesteld om in gesprek te gaan over „realistische oplossingen”, maar kregen geen reactie. Daarom zien ze „geen andere keuze” dan nog meer juridische procedures voeren. Daarvan hebben ze er al veel gewonnen.