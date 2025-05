Chinese busvloot vervangt dieselbussen in Zuid-Holland

Qbuzz verzorgt sinds eind vorig jaar het busvervoer in het noordelijke deel van Zuid-Holland, waar onder meer Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden onder vallen. Het bedrijf had de provincie beloofd volledig emissieloos te rijden. Door problemen bij de leveranciers waren er in december echter veel te weinig elektrische bussen beschikbaar. Qbuzz moest noodgedwongen dieselbussen en zelfs touringcars inzetten. Het droeg bij aan een chaotische start, met in de eerste maanden een hoog percentage uitgevallen ritten en veel hinder voor reizigers.

De provincie Zuid-Holland legde Qbuzz daardoor al boetes van in totaal 3,5 miljoen euro op. Mogelijk volgen nog meer boetes.