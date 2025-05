Raad van State: minister Faber moet zich aan beslistermijn houden

Het aantal nareisaanvragen is de laatste jaren gestaag toegenomen. Het gaat om aanvragen van gezinsleden van een vluchteling met een asielvergunning om naar Nederland te komen. De afgelopen jaren beslist de asielminister steeds vaker niet op tijd. In 2021 viel in 71 procent van de gevallen een beslissing binnen de wettelijke termijn. In 2024 was dit in nog maar 7 procent van de gevallen.

Minister Faber heeft maatregelen getroffen en zegt niet meer te kunnen doen dan dat. De Raad van State wijst erop dat de lange wachttijden een negatief effect hebben op de gezinnen. De aanpak van de minister mag niet ten koste gaan van de aanvrager, oordeelt de hoogste bestuursrechter.

Om de lange wachtlijsten tegen te gaan, zijn meer mensen ingezet om de nareisaanvragen te beoordelen. Meer is niet mogelijk, zei Faber, onder meer door krapte op de arbeidsmarkt en doordat ervaren mensen de nieuwe krachten moeten opleiden. Ook besloot ze dat de aanvragen behandeld moesten worden volgens het ‘first in, first out’-principe. Daarbij worden mensen die eerder hun aanvraag hebben ingediend ook eerder geholpen.

De aanpak moet de procedure eerlijker, voorspelbaarder en overzichtelijker maken, zei Faber. Met het afhandelen van oude aanvragen, blijven nieuwere aanvragen echter langer liggen. De minister vond dat de rechter daar rekening mee moest houden, maar daar gaat de RvS niet in mee.

In deze zaak ging het om een Turkse vrouw die in november 2023 een aanvraag indiende om met haar drie kinderen bij haar man met een asielvergunning te kunnen wonen in Nederland. De beslistermijn werd overschreden. De rechtbank oordeelde dat de minister 250 euro moest betalen voor elke dag overschrijding, met een maximum van 37.000 euro. Faber ging hiertegen in beroep.

De uitspraak geldt ook voor andere nareisaanvragen, omdat het ging over de aanpak die breed wordt toegepast. Het is niet duidelijk hoeveel soortgelijke zaken nog bij de rechtbanken liggen.