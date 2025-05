Politici over Jeffrey en Emma: wat een afschuwelijk verdriet

„Wat een afschuwelijk verdriet”, schrijft VVD-fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz over het nieuws dat de lichamen van Jeffrey (10) en Emma (8) zijn gevonden in Winschoten. De kinderen werden zaterdag door hun vader ontvoerd in zijn auto, die dinsdagavond in het water bij Winschoten is gevonden. Ook de vader zat in het voertuig.