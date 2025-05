Schoof sluit versoepeling begrotingsregels voor defensie niet uit

EU-lidstaten kunnen bij de Europese Commissie om zo’n versoepeling van begrotingsregels vragen zodat ze meer aan defensie kunnen uitgeven zonder de EU-begrotingsregels te overtreden. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) herhaalde recent in Brussel nog dat Nederland daar geen aanspraak op gaat maken. Schoof laat die ruimte wel.

De premier wilde nog niet reageren op de voorgestelde nieuwe NAVO-norm voor alle bondgenoten om 3,5 procent van de economie te besteden aan defensie. Omgerekend betekent dit dat Nederland de komende jaren 16 tot 19 miljard euro extra in defensie moet steken.

Daarbovenop wil de NAVO dat bondgenoten 1,5 procent investeren in zaken die defensie ten goede komen, zoals verbetering van de infrastructuur. Ook daar liet de premier zich niet over uit. Over de 5 procent wordt in het kabinet „de komende dagen en weken intensief” gediscussieerd „en waarschijnlijk ook in het parlement”, zei Schoof. „We zullen zien waar we komen en hoe we onze defensie-uitgaven de komende jaren zullen opvoeren.”

De coalitie is verdeeld over miljardeninvesteringen in defensie. PVV en BBB zien dit niet zitten. VVD en NSC hebben zich achter de norm van 3,5 procent geschaard.