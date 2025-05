Derde verdachte van brand bij vastgoed van Starmer is Oekraïner

De drie worden in verband gebracht met drie branden die werden gesticht tussen 17 april en 13 mei. De premier woont zelf inmiddels in de ambtswoning aan 10 Downing Street, de andere woning verhuurt hij. Er was ook brand bij een huis en een auto die hij volgens Britse media eerder had verkocht.

De twee andere verdachten zijn de Roemeen Stanislav Carpiuc en de Oekraïner Roman Lavrynovych. Alle drie de mannen wonen volgens de politie in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt niet uitgesloten dat er nog meer mensen betrokken zijn geweest bij de branden. Over een mogelijk motief is niets bekend.